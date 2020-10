Bundestag : Scholz: «Wir sind ein Land, das ist geglückt»

SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz zieht 30 Jahre nach der Wiedervereinigung ein positives Fazit. «Wir sind ein Land, das ist geglückt», sagte der Bundesfinanzminister am Freitag im Berliner Bundestag in einer Debatte zum Thema. Scholz würdigte wie viele andere Redner auch den Mut der Ostdeutschen. Er sagte über die Einheit: «Sie ist von unten gekommen, sie ist vom Volk erkämpft worden». Das sei außergewöhnlich. «Es ist ein demokratischer Akt in Deutschland, einer der seltenen in unserer Geschichte.»

von dpa

02. Oktober 2020, 12:18 Uhr