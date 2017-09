Energie : Schon 3000 Rohre für Nord Stream 2 verlegefertig

Rund 3000 Rohre für die umstrittene Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 liegen verlegefertig auf Lagerflächen in Sassnitz-Mukran. Das Werk Wasco Coatings hatte vor drei Monaten mit der Betonummantelung und damit mit der Endstufe der Rohrfertigung für das Nord-Stream-2-Projekt begonnen. Insgesamt 90 000 Rohre sollen bis 2019 in dem Sassnitzer Werk eine Betonhülle erhalten, wie ein Unternehmenssprecher am Montag sagte.