Schulen : Schon jetzt an den Sommer denken: Ferienkalender liegt vor

von dpa

23. Januar 2018, 11:56 Uhr

Schüler können jetzt mit Hilfe des Ferienkalenders vom Landesjugendring mit der Sommerferienplanung loslegen. Der Kalender ist seit Dienstag online verfügbar, wie Vereinssprecher Andreas Beck mitteilte. Mitte Februar werde er im ganzen Land als Broschüre unter anderem bei Amtsverwaltungen, Jugendämtern, Stadtinformationen und Kreisjugendringen vorliegen. Kinder und Jugendliche können laut Landesjugendring online unter 75 verschiedenen Angeboten auswählen - viele davon in mehreren Durchgängen. 31 Veranstalter bieten Ferienaufenthalte für bis zu 4000 Mädchen und Jungen in Mecklenburg-Vorpommern, Deutschland und mehreren europäischen Ländern an.