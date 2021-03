Kriminalität : Schreckschusspistole in Neubrandenburg sichergestellt

In Neubrandenburg soll mit einer Schreckschusswaffe aus einem Fenster geschossen worden sein.

Neubrandenburg | Es wurde niemand verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. In den frühen Morgenstunden hatten Zeugen die Einsatzleitstelle informiert, dass aus dem Fenster eines Wohnhauses geschossen werde. Die Einsatzkräfte trafen sechs Menschen im Alter zwischen 20 und 26 Jahren in einer Wohnung in der dritten Etage an. Auf dem Fensterbrett befand sich die Sc...

