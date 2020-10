Literatur : Schriftstellerin Irina Liebmann mit Uwe-Johnson-Preis geehrt

Die Schriftstellerin Irina Liebmann ist mit dem diesjährigen Uwe-Johnson-Literaturpreis geehrt worden. Die mit 20 000 Euro dotierte Auszeichnung wurde der 77-Jährigen am Freitagabend in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns in Berlin übergeben. Wegen der derzeit geltenden Corona-Einschränkungen nahmen an der Preisverleihung nur etwas mehr als 50 Besucher teil, wie eine Sprecherin der Mecklenburgischen Literaturgesellschaft (Neubrandenburg) als Veranstalter erklärte.

von dpa

09. Oktober 2020, 18:59 Uhr