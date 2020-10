Literatur : Schriftstellerin Liebmann wird mit Uwe-Johnson-Preis geehrt

Die Schriftstellerin Irina Liebmann erhält am heutigen Abend in Berlin den diesjährigen Uwe-Johnson-Preis. Die feierliche Übergabe soll, trotz Corona-Einschränkungen, in der Landesvertretung Mecklenburg-Vorpommerns über die Bühne gehen. Die 77-jährige Liebmann, die in Berlin lebt, erhält die Ehrung für ihren Roman «Die Große Hamburger Straße». Der Preis ist mit 20 000 Euro dotiert und wird alle zwei Jahre an Autoren vergeben, in deren Schaffen sich Parallelen zur Poetik von Uwe Johnson (1934-1984) finden, dem Autor der «Jahrestage». Preisträger waren unter anderem Lutz Seiler, Christoph Hein, Ralf Rothmann und Christa Wolf (1929-2011).

von dpa

09. Oktober 2020, 01:54 Uhr