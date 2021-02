Regierung : Schritte aus dem Lockdown: Gartenmärkte und Zoos öffnen

Mecklenburg-Vorpommern hält sich vor dem für kommende Woche geplanten Bund/Länder-Gipfel zur Corona-Pandemie mit Lockerungen der Schutzmaßnahmen noch zurück. Es sind zunächst noch kleine Schritte, die aus dem Lockdown herausführen sollen.

Schwerin | Neben Friseursalons dürfen in Mecklenburg-Vorpommern vom 1. März an auch Gartenbaucenter und Baumschulen wieder öffnen. In Regionen mit einer Sieben-Tage-Inzidenz auf 100 000 Einwohner von 35 und darunter können zudem Kosmetiker, Fußpfleger und Nagelstu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.