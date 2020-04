von dpa

15. April 2020, 20:09 Uhr

In Mecklenburg-Vorpommern sollen vom 27. April an die Schulen wieder öffnen. Wie Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch mitteilte, werden zunächst die höheren Klassenstufen 10, 11 und 12 in die Unterrichtsräume zurückkehren. Zur Eindämmung der Corona-Pandemie waren im Nordosten Mitte März alle Schulen geschlossen worden.