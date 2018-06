Soziales : Schüler arbeiten am Sozialen Tag für Gleichaltrige in Not

Schüler arbeiten in Deutschland für Gleichaltrige auf dem Balkan und in Jordanien: Rund 70 000 Jugendliche bundesweit wollen sich am diesjährigen Sozialen Tag nach Angaben der Organisatoren beteiligen. Am 26. Juni wollen sie die Schulbank mit einem Arbeitsplatz tauschen und den Verdienst an soziale Projekte spenden, wie der Verein Schüler helfen leben am Donnerstag in Neumünster mitteilte.

von dpa

07. Juni 2018, 11:07 Uhr

Schirmherrin der Aktion sei Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD). Allein im Nordosten nehmen den Angaben zufolge 34 Schulen an der Aktion teil. Mit den Geldern des Sozialen Tags sollen in diesem Jahr ein Gemeindezentrum mit Bildungs- und Freizeitaktivitäten in Amman (Jordanien) und ein Jugendprojekt in Sarajevo (Bosnien und Herzegowina) unterstützt werden.