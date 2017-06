Technik : Schüler bauen Energie-Modellhäuser für neuen Wettbewerb

Mit einem neuen Schülerwettbewerb soll das Interesse Jugendlicher an Naturwissenschaften gefördert werden. Dazu treten zwölf Schulteams aus drei Landkreisen an diesem Mittwoch in Neubrandenburg an, wie das Bildungswerk der Wirtschaft am Montag mitteilte. Die Teilnehmer sollten Modelle energieeffizienter Häuser bauen. Dabei wurde die Wandstärke vorgegeben, aber viele andere Aspekte wie die Materialauswahl waren frei gestaltbar.