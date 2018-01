Umwelt : Schüler sammeln knapp 103 Kilogramm Müll am Strand

Zu Forschungszwecken haben rund 60 Schüler am Strand von Warnemünde Müll gesammelt. Dazu wurden am Donnerstag zwischen dem Leuchtturm und dem Hotel Neptun drei jeweils 100 mal 100 Meter große Flächen abgesteckt. Wie das Leibniz-Institut für Ostseeforschung Warnemünde (IOW) berichtete, wurden knapp 103 Kilo Müll gesammelt, der sich aus 5000 Einzelteilen zusammensetzte. Die Schüler der Mittel- und Oberstufe wurden bei der Aktion von IOW- Experten und der Europäischen Küstenunion so angeleitet, dass die Müllfunde wissenschaftlich ausgewertet werden können.