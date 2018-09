Schulen : Schülerzeitungen: Digitalisierung kommt nur langsam voran

von dpa

18. September 2018, 05:50 Uhr

Die meisten Schülerzeitungen in Mecklenburg-Vorpommern werden auch im Zeitalter der Digitalisierung noch in klassischer Druckversion verbreitet. «Die Digitalisierung schreitet zwar voran, das wird sich aber langsamer ändern als etwa auf dem Zeitungsmarkt», sagte Nadine Berlenbach vom Jugendmedienverband MV vor dem Landes-Schülerzeitungskongress am Dienstag in Rostock. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es ihren Angaben zufolge mehr als 130 Schulzeitschriften. Nur wenige seien ausschließlich online zu lesen, manche erscheinen sowohl gedruckt als auch online. Berlenbach geht aber davon aus, dass im Zuge des Anschlusses der Schulen an das Breitbandnetz weitere Zeitungen online erscheinen werden.