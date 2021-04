Kommunen : Schulcampus wächst: Zweite von drei Schulen fertig

Der Schulcampus in Löcknitz (Vorpommern-Greifswald) wächst.

Löcknitz | An diesem Freitag wird die zweite erneuerte Schule von insgesamt drei Bildungseinrichtungen auf dem Campus feierlich übergeben, wie Bürgermeister Detlef Ebert (CDU) am Donnerstag ankündigte. In die Schule mit Förderschwerpunkt geistige Entwicklung sind seit Herbst 2019 etwa 2,4 Millionen Euro geflossen. Zuvor war die Grundschule für rund vier Millione...

