Schulen : Schule auf Poel ist 50. «Schule ohne Rassismus» im Nordosten

Die Regionale Schule mit Grundschule «Professor Hans Lembke» in Kirchdorf auf der Insel Poel ist die 50. «Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage» in Mecklenburg-Vorpommern. «Mit jeder Schule, die dieses Label trägt, zeigen wir, in was für einer Gesellschaft die Mehrheit in diesem Land leben möchte», erklärte Bildungsministerin Bettina Martin (SPD) am Montag bei einer Festveranstaltung. Die Schüler dieser Schule hätten sich klar dazu bekannt, gegen Rassismus, Gewalt, Diskriminierung und Mobbing einzutreten. «Diese klare Haltung wünsche ich mir an jeder Schule», betonte Martin.

von dpa

02. September 2019, 18:32 Uhr

Das Netzwerk «Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage» besteht in Deutschland seit 1995. Ihm gehören mehr als 3000 Schulen an, die von rund eineinhalb Millionen Schülern besucht werden.