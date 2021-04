Schulen : Schulen öffnen ab Montag im Landkreis Ludwigslust-Parchim

Die Schulen öffnen ab Montag auch im Landkreis Ludwigslust-Parchim wieder.

Parchim | Wegen hoher Infektionszahlen hatte der Landkreis als einziger in Mecklenburg-Vorpommern nach den Osterferien die Schulen zunächst geschlossen gehalten. Nachdem die Sieben-Tage-Inzidenz am Mittwoch unter dem neuen landesweiten Grenzwert von 150 lag, könnten die Schüler zurückkehren, teilte der Landkreis am Freitag mit. In den Klassen eins bis sechs ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.