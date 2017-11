Umwelt : Schulen und Umweltprojekte mit Landtags-Umweltpreis geehrt

Drei Schulen und drei Umweltprojekte im Land sind am Mittwoch in Schwerin mit dem Umweltpreis des Landtags geehrt worden. Die sechs Preisträger teilen sich das vom Parlament ausgelobte Preisgeld von insgesamt 25 000 Euro. Der Wettbewerb stand in diesem Jahr unter dem Motto «Streuobstwiese, Bienenweide und Co» und sollte das Engagement für den Erhalt einer möglichst großen Artenvielfalt in der Kulturlandschaft würdigen. Nach Angaben des Landtags waren 33 Projekte vorgeschlagen worden. «Ausgezeichnet werden Leistungen, die Vorbildfunktion haben, an anderer Stelle wiederholbar sind und dazu beitragen, Mecklenburg-Vorpommern als attraktiven Lebensraum zu erhalten», sagte Vizepräsidentin Beate Schlupp.