Notfälle : Schulklasse erkrankte an Campylobacter-Bakterien

An der Erkrankung von 35 Grundschulkindern und zwei Erwachsenen vergangene Woche in der Jugendherberge Mirow sind Campylobacter-Bakterien schuld. Das ergaben Laboruntersuchungen von Stuhlproben einiger Kinder, wie der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte am Dienstag mitteilte. Allerdings ist noch unklar, wo sich die Gruppe die Infektion zugezogen hat. In der Jugendherberge, in der 115 Gäste untergebracht waren, gab es keine weiteren Erkrankungsfälle, wie es hieß. Aus den mikrobiologischen Ergebnissen der in der Küche genommenen Proben ergäben sich keine Hinweise auf eine Beteiligung am Krankheitsgeschehen.

von dpa

19. Juni 2018, 18:15 Uhr

In der Nacht vom vergangenen Donnerstag auf Freitag waren 35 Kinder und zwei Betreuer einer 48-köpfigen Grundschul-Reisegruppe aus Neuruppin (Brandenburg) an Durchfall und Erbrechen erkrankt. Der Notarzt behandelte die Gruppe in der Jugendherberge. Noch am Freitag konnten die Kinder und ihre Betreuer nach Hause reisen - wie geplant.

Campylobacter sind den Angaben zufolge in Deutschland die häufigsten bakteriellen Erreger von Durchfall-Erkrankungen, gerade in der warmen Jahreszeit. Hauptansteckungsquelle sei der Verzehr belasteter Lebensmittel. Eine Ansteckung von Mensch zu Mensch ist ebenfalls möglich.