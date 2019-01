Schulen : Schulleiter bereiten neue Oberstufe an Gymnasien vor

Die Schulleiter der Gymnasien in Mecklenburg-Vorpommern bereiten tiefgreifende Neuerungen für die letzten Schuljahre vor dem Abitur vor. Die gymnasiale Oberstufe soll im kommenden Schuljahr reformiert werden: Der getrennte Unterricht von Schülern in Grund- und Leistungskursen soll wieder eingeführt werden. Sie wurden in den vergangenen Jahren aus Spargründen zusammen unterrichtet.

von dpa

11. Januar 2019, 15:31 Uhr

Bei einer Schulleitertagung am Freitag in Stavenhagen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) zeigte sich Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) überzeugt, dass die Abiturienten profitieren werden: «Das neue Modell lässt den Schülerinnen und Schülern mehr Raum, ihren Neigungen nachzugehen. Mit der Wahl von zwei Leistungskursen können sie künftig selber stärker ihre Schwerpunkte bestimmen.»

Die Lehrer wiederum hätten homogenere Lerngruppen vor sich. «Die aktuell noch sechs Hauptfächer bedeuten für die Lehrerinnen und Lehrer mitunter, dass sie Gruppen von Schülern unterrichten, die in dem jeweiligen Unterrichtsfach über völlig unterschiedliches Potenzial verfügen und entsprechend schnell oder langsam vorankommen», sagte sie. Damit sei jetzt Schluss.

Das anerkannt hohe Niveau des Abiturs in Mecklenburg-Vorpommern bleibe von der Neuregelung unberührt, versicherte die Ministerin. Weiterhin seien fünf Abiturprüfungen vorgesehen.