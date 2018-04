Schulen : Schulleitungen wollen mehr Geld und Zeit für ihre Arbeit

von dpa

25. April 2018, 06:47 Uhr

Die Schulleitungsvereinigung feiert am Mittwoch (8.00 Uhr) in Güstrow ihr 25-jähriges Bestehen. Doch es ist nicht alles eitel Sonnschein zum Jubiläum: Die Schulleiter und ihre Stellvertreter verlangen mehr Zeit und Geld für ihre Arbeit. «Wir sind am Limit angekommen», hatte die Vorsitzende Heike Walter am Dienstag in Schwerin gesagt. Die Aufgaben nähmen immer weiter zu. Die Schulleiter hofften auf Aussagen von Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) in Güstrow. Erwartet werde ein konkretes Maßnahmepaket zur Stärkung und Entlastung von Schulleitungen.