Bildung : Schulöffnung in einigen Regionen

In den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Rügen sowie in der Stadt Rostock gehen die Kinder von Klasse eins bis sechs seit Mittwoch wieder regulär in die Schule.

Schwerin | Dort liegt der Corona-Inzidenzwert unter 50. In allen anderen Regionen des Landes und für die Größeren ab Klasse sieben geht es zunächst mit Distanzunterricht zu Hause weiter. Allerdings können Kinder bis Klasse sechs in den Schulen betreut werden, wie ...

