Gesundheit : Schulprojekt zum Impfen gestartet

Mecklenburg-Vorpommerns Schüler sollen künftig im Unterricht über den Sinn des Impfens informiert werden. Am Donnerstag startete in Wismar das Projekt «Wissen schützt» für Kinder und Jugendliche von der 5. bis zur 10 Klasse, wie Gesundheits- und Bildungsministerium mitteilten. «Impfungen sind bisher die einzige Möglichkeit, um vor Infektionskrankheiten zu schützen, für die es keine oder nur eingeschränkte Therapiemöglichkeiten gibt», sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU). Mit dem neuen Projekt würden Schüler fächerübergreifend über Infektionskrankheiten, deren Folgen sowie dem Nutzen von Impfungen unterrichtet.

von dpa

29. November 2018, 15:29 Uhr

Das Programm kann laut Bildungsministerium in allen Schularten eingesetzt werden. Interessierte Schulen des Landes könnten ab sofort Unterrichtsmaterialien erhalten, um das Wissen der Schüler über das menschliche Immunsystem, Infektionskrankheiten und die Bedeutung des Impfschutzes zu vertiefen. Das Material sei unter anderem vom Landesamt für Gesundheit und Soziales erstellt worden und enthalte Informationstexte, Video-Clips, Übersichtskarten und Arbeitsblätter.

Der Lernstoff biete sich nicht nur für den Biologieunterricht an, sondern für die Fächer Deutsch, Gesellschaftswissenschaften oder Lebensgestaltungskunde an. Lehrer erhalten dazu eine geeignete Impffortbildung. Bislang seien bereits Pädagogen von 46 Schulen qualifiziert worden. Die Kosten für Unterrichtsmaterialien und Schulungen übernimmt die AOK Nordost.

In Deutschland erkranken der Mitteilung zufolge noch immer viele Menschen an vermeidbaren Infektionserkrankungen wie den Masern. Mecklenburg-Vorpommern nehme die Spitzenposition in der Impfstatistik ein, zum Beispiel mit einer Quote von 97 Prozent für Diphtherie, Tetanus, Polio und Keuchhusten.