Landtag : Schulte gegen Glawes Vorstoß zu Ende der Maskenpflicht

Der Vorstoß von Wirtschafts- und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) für ein baldiges Ende der Maskenpflicht beim Einkaufen trifft bei Koalitionspartner SPD auf entschiedenen Widerstand. «Bei allem Verständnis für die Probleme des Einzelhandels ist jetzt nicht die Zeit, über eine anstehende Abschaffung der Maskenpflicht zu spekulieren», erklärte der SPD-Wirtschaftsexperte im Landtag, Jochen Schulte, am Montag in Schwerin. Es sei weder im Interesse der Menschen noch der Wirtschaft, mitten in der touristischen Hochsaison leichtfertig die erzielten Erfolge im Kampf gegen die Ausbreitung des Corona-Virus aufs Spiel zu setzen, betonte der SPD-Politiker. Schlimmstenfalls drohten erneut weitergehende Einschränkungen.

von dpa

06. Juli 2020, 10:58 Uhr