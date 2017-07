Kirche : Schulverein sieht Katholische Schulen gefährdet

Die Zukunft der katholischen Schulen in Mecklenburg ist aus Sicht des Niels-Stensen-Schulvereins in Schwerin mittelfristig unsicher. Die Existenz der katholischen Schule in Ludwigslust sei bereits gefährdet, sagte der Vereinsvorsitzende Georg Diederich am Donnerstag. Als Grund nannte er die Entscheidung des Erzbistums Hamburg, sich nicht am erforderlichen Schulneubau zu beteiligen.