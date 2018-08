Wetter : Schusseliger Schwimmer löst großen Sucheinsatz in See aus

von dpa

03. August 2018

Ein schusseliger Schwimmer hat in der Nähe von Schwerin einen großen Sucheinsatz in einem See ausgelöst. Wie die Polizei in Ludwigslust am Freitag mitteilte, waren schon in der Nacht zu Dienstag am Badestrand des Dümmer Sees herrenlose Kleidungsstücke aufgetaucht. Die Beamten vermuteten daher zunächst ein Badeunglück. «Wir starteten mit der Feuerwehr und der DLRG einen großen Sucheinsatz.» Ohne Ergebnis. Nach wenigen Tagen steht nun der Besitzer der Kleidung vom Strand fest. «Er hatte sie dort zunächst abgelegt und nach seinen Angaben dann nicht wiedergefunden.»