Flüchtlinge : Schutz vor Corona-Infektionen auch in Flüchtlingsheimen

Die Ausbreitung des Coronavirus soll auch in den Flüchtlingsunterkünften in Mecklenburg-Vorpommern eingedämmt werden. An der Einhaltung der Hygiene-Vorschriften hatte es zuletzt Kritik gegeben.

von dpa

07. April 2020, 11:31 Uhr

Die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus soll auch in den Flüchtlingsheimen in Mecklenburg-Vorpommern verhindert werden. Dazu hat das Land Maßnahmen ergriffen, die die Bewohner der Einrichtungen vor Infektionen schützen sollen, sagte die Sprecherin des Innenministeriums, Marion Schlender. Zuletzt hatte es Vorwürfe gegeben, die Einhaltung der Schutzmaßnahmen seien mangelhaft. Das Innenministerium ist zuständig für die beiden Erstaufnahmeeinrichtungen in Schwerin (Stern-Buchholz) und in Nostorf/Horst (Landkreis Ludwigslust-Parchim). Laut den Angaben erhalten alle Mitarbeiter der Erstaufnahmeunterkünfte, die von den Malteser Werken betrieben werden, Schutzkleidung. Dazu zählen Atemschutzmasken, Einweghandschuhe und für sensible Bereiche auch Einwegschutzanzüge.

In den Fluren habe der Betreiber Desinfektionsspender angebracht. Diese seien auch in den Essensbereichen zu finden. Viele Bewohner der Heime würden freiwillig Masken nutzen, teilte Michaela Christen, Sprecherin der Stadt Schwerin, mit. In der Nähstube in Stern-Buchholz würden Masken genäht.

Um Infektionen durch zu engen Kontakt zu vermeiden, seien die Zimmer aktuell mit weniger Menschen belegt. So seien 10-Bett-Zimmer derzeit mit maximal vier Personen besetzt. Nur Kernfamilien und Lebensgemeinschaften seien auch bei den Geflüchteten von den Abstandsregelungen ausgenommen.

Positiv auf das Coronavirus getestete Bewohner in Stern-Buchholz würden in eine separate Ausweichunterkunft in Parchim gebracht. Kontaktpersonen würden innerhalb der Einrichtung in einem Haus unter Quarantäne gestellt. Auch zur Risikogruppe zählende Personen seien in einem Schutzhaus untergebracht. Für alle anderen gelten die allgemeinen Abstandsregeln und Kontaktbeschränkungen. Die Regeln seien für die Asylsuchenden auch in verschiedenen Sprachen in Flugblättern und einer App verfügbar, so Christen.

Für die kleineren Flüchtlingsheime seien die jeweiligen Landkreise zuständig, sagte Marion Schlender. Die Landkreise würden sich für ihre Einrichtungen an den Maßnahmen des Landes orientieren. Die Vorgaben beziehen sich auf allgemeine Pandemie-Vorgaben des Robert-Koch-Instituts.

Der Flüchtlingsrat Mecklenburg-Vorpommern hatte kritisiert, die Hygiene- und Quarantäneanordnungen in Stern-Buchholz würden nur mangelhaft eingehalten. In der Erstaufnahmeeinrichtung hatte es mehrere Corona-Infektionen unter den Bewohnern und Mitarbeitern gegeben. Die Stadt Schwerin hatte die Vorwürfe zurückgewiesen. Das Landesamt für innere Verwaltung sei täglich präsent und kontrolliere die Gegebenheiten, hieß es. Aktuell besteht ein Aufnahme- und Verteilungsstopp für die Einrichtung.