Industrie : Schwache Industrie: Glawe will Standortwerbung forcieren

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) will die Investorensuche im In- und Ausland verstärken, um mehr Firmen ins Land zu holen. Mecklenburg-Vorpommern habe noch zu wenig Industrieunternehmen, konstatierte der Minister am Mittwoch bei einem Treffen mit Wirtschaftsförderern, Kommunalpolitikern und Vertretern der Wirtschaftskammern. Er hoffe vor allem auf Interessenten für Vorpommern unter anderem mit den Standorten Pommerndreieck bei Grimmen. Die Entwicklung auf dem Gewerbegebiet an der A20 sei bislang deutlich hinter den Erwartungen geblieben. Auch Industrieflächen in der Nähe von Häfen sowie Gewerbestandorte in Schwerin und Rostock-Laage würden intensiv beworben, sagte der Minister.

von dpa

31. Januar 2018, 18:01 Uhr

Laut Glawe sind im Jahr 2017 für 103 neue Investitionsvorhaben der gewerblichen Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern insgesamt 96,2 Millionen Euro an Zuschüssen ausgereicht worden. Das Gesamtvolumen der Investitionen habe 556,3 Millionen Euro erreicht. Mit Abschluss aller Vorhaben würden gut 1000 Arbeitsplätze neu entstehen und 4200 gesichert. Als Beispiele nannte Glawe die Ansiedlung der BVS Blechtechnik GmbH im Industriepark Schwerin, das Logistikunternehmen Raben Group am Standort Fahrbinde und die Continental Reifen Deutschland GmbH in Anklam.