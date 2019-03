Konjunktur : Schwaches Wirtschaftswachstum 2018 von 0,7 Prozent

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern ist im vergangenen Jahr nur um 0,7 Prozent gewachsen und blieb damit deutlich hinter der bundesweiten Entwicklung zurück. Für ganz Deutschland ermittelte der Arbeitskreis Volkswirtschaftliche Gesamtrechnungen der Länder ein Wachstum des Bruttoinlandprodukts (BIP) von 1,4 Prozent, wie das Statistische Landesamt am Freitag in Schwerin mitteilte. Auch die neuen Länder ließen MV den Daten zufolge zurück: Im ostdeutschen Durchschnitt legte das BIP um 1,0 Prozent zu. Im früheren Bundesgebiet einschließlich Berlin zog die Wirtschaftsleistung um 1,5 Prozent an.

von dpa

29. März 2019, 11:15 Uhr

Bei den Zahlen handelt es sich den Angaben zufolge um erste vorläufige Regionalergebnisse zur volkswirtschaftlichen Entwicklung. Die Ergebnisse für den Nordosten im Einzelnen: Die Leistung des Verarbeitenden Gewerbes, das als Rückgrat der Wirtschaft gilt, sank im vergangenen Jahr um 0,9 Prozent, während es bundesweit um 1,0 Prozent zulegte. Das Baugewerbe verlor im Nordosten 0,1 Prozent, während es bundesweit um 3,0 Prozent wuchs. Im Dienstleistungsbereich legte MV um 1,3 Prozent zu. Das Wachstum bundesweit betrug dort 1,6 Prozent.