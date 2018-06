Rügendamm : Schwan bei Suche nach totem Partner schwer verletzt

Ein Schwan hat sich auf dem Rügendamm vermutlich auf die Suche nach seinem bereits toten Partner begeben.

von dpa

18. Juni 2018, 13:50 Uhr

Ein Schwan hat sich am Sonntag auf dem Rügendamm (Vorpommern-Rügen) vermutlich auf die Suche nach seinem zu diesem Zeitpunkt bereits toten Partner begeben und ist dabei im Gleisbett schwer verletzt worden. Das Tier habe sich nicht mehr aus eigener Kraft aus dem Gleisbereich retten können und sei von einem Zug erfasst worden, sagte eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag in Stralsund.

Die Beamten hätten sich entschlossen, den Schwan mit einem Schuss von den Qualen zu erlösen. Bereits am Vortag war nahe der Unglücksstelle ein toter Schwan gefunden worden. Er lag auf dem Radweg des Rügendamms. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den beiden Tieren um ein Schwanenpaar handelte und ein Schwan nach seinem Partner suchte. Schwäne bleiben sich in der Regel ein Leben lang treu.