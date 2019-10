Kriminalität : Schwarzfahrer bereits von 13 Staatsanwaltschaften gesucht

Die Bundespolizei hat einen mutmaßlichen Schwarzfahrer festgenommen, der von bundesweit 13 Staatsanwaltschaften gesucht wurde - auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Der 42-Jährige habe ohne Ticket in einem Zug von Köln nach Bonn gesessen und die Zugbegleiterin beschimpft, berichtete eine Sprecherin der Bundespolizei am Montag.

von dpa

07. Oktober 2019, 16:41 Uhr

Als die Beamten am Sonntag den Fingerabdruck des Mannes scannten, kam dabei allerhand ans Licht: So war er von 13 Staatsanwaltschaften zur Fahndung ausgeschrieben. Von Itzehoe über Schwerin und Duisburg bis Stuttgart und Frankfurt/Oder wurde der Mann gesucht.

Er habe sich unter zwölf verschiedenen Namen in Deutschland bewegt, so die Bundespolizei: Neben Schwarzfahrens sei er auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, gefährlicher Körperverletzung und illegalen Aufenthalts in der Bundesrepublik unter Verdacht.

Obwohl die Schimpftirade des 42-Jährigen auf Italienisch erfolgte, komme er aus Marokko, fanden die Beamten heraus. Italien habe bereits ein Einreiseverbot gegen ihn verhängt. Ein Richter erließ Haftbefehl bis zur Hauptverhandlung gegen den Mann.