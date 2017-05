Buntes : Schwarzwälder startet Barfuß-Rekordversuch

vergrößern 1 von 1 Foto: Friso Gentsch 1 von 1

Sassnitz/Villingen-Schwenningen (dpa/lsw) - Das Straßenpflaster unter den nackten Füßen und den Horizont im Blick: Der Schwarzwälder Aldo Berti startet an diesem Sonntag (10.00 Uhr) in Sassnitz (Insel Rügen) einen Rekordversuch im Barfußlaufen. Rund 2100 Kilometer will der Therapeut aus Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) in 86 Tagen auf seiner Tour von Norddeutschland bis in die Schweiz zurücklegen und damit den aktuell gültigen Barfußlauf-Rekord aus dem Jahr 2016 brechen. Wenn alles nach Plan läuft, erreicht der 53-Jährige am 20. August das Kloster Einsiedeln im Kanton Schwyz. Den aktuellen Barfuß-Rekord hält der Ire Eamon Keavenen, der 2016 in 104 Tagen 2080 Kilometer um Irland lief.

von dpa

erstellt am 28.Mai.2017 | 08:19 Uhr