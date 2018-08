Feste : Schwedenfest in Wismar verläuft friedlich

Das Schwedenfest in Wismar ist weitgehend störungsfrei verlaufen. Wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte, wurden bis dahin 25 Strafanzeigen und zwei Ordnungswidrigkeiten registriert. Das Fest, mit dem die Stadt an ihre schwedische Vergangenheit erinnert, sollte am Sonntagabend zu Ende gehen.

von dpa

19. August 2018, 12:20 Uhr

Am Freitag kam es nach Angaben der Polizei zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen. Im ersten Fall stritten sich zwei Brüder, im zweiten meldete ein junger Mann, von einer Gruppe angegriffen worden zu sein. Zeitgleich wurden bei einem 24-Jährigen Drogen gefunden. Er flüchtete, wurde aber später gefasst.

Am Samstag erstatteten zwei Frauen Anzeige. Sie hatten den Verdacht, sogenannte K.O.-Tropfen verabreicht bekommen zu haben. Am Abend verletzte ein Mann einen Polizisten, da ihm der Zutritt zum Markt verwehrt wurde. Die Beamten fanden ein verbotenes Messer bei ihm. In der Nacht zum Sonntag gab es drei Fälle von Körperverletzung, bei allen war Alkohol im Spiel.