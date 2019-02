Kriminalität : Schweinekopf auf Grundstück in Rostock abgelegt

Nach dem Fund eines Schweinekopfes auf einem weitgehend unbebauten Grundstück in Rostock hat die Polizei noch keine Spur zu den Tätern. Das Areal ist für den Bau einer Moschee im Gespräch. Wie ein Polizeisprecher in Rostock erklärte, wurden der Kopf und zwei abgetrennte Pfoten am Dienstag gefunden. Ob es einen Zusammenhang zum diskutierten Moschee-Bau gibt, müsse noch geklärt werden. Die Tierreste sind nach den Angaben vom Mittwoch sichergestellt worden. Der Fundort liegt an der stark befahrenen Durchgangsstraße unweit einer S-Bahnstation im Stadtteil Hansaviertel.

von dpa

20. Februar 2019, 07:45 Uhr

Zwei ähnliche Fälle hatte es 2016 in Stralsund vor dem Wahlkreisbüro von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gegeben. Sie konnten bisher nicht aufgeklärt werden.