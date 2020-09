Kriminalität : Schweinekopf in Garten eines Syrers gelegt: Ermittlungen

In einer Gartensparte in Neubrandenburg haben Unbekannte einen Schweinekopf auf die Terrasse eines syrischen Gartenpächters gelegt. Wie eine Polizeisprecherin sagte, hat der Staatsschutz die Ermittlungen dazu übernommen. Es bestehe der Verdacht der Beschimpfung von Bekenntnissen, Religionsgesellschaften und Weltanschauungsvereinigungen. Der Vorfall sei am Mittwoch angezeigt worden.

von dpa

16. September 2020, 16:14 Uhr