Unfälle : Schwere Unfälle: Drei Stunden Stau am A20-Loch

von dpa

13. Mai 2018, 16:49 Uhr

Der Rückreiseverkehr vom verlängerten Himmelfahrtswochenende ist in Mecklenburg-Vorpommern von mehreren schweren Unfällen überschattet worden. In Wanzka (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) starb ein Mensch bei einem Unfall, ein weiterer wurde schwer verletzt, wie die Leitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg mitteilte. Details waren zunächst nicht bekannt. Auf Rügen seien bei einem Unfall vier und bei einem weiteren Unfall ein Mensch schwer verletzt worden. An der abgesackten Autobahn 20 nahe Tribsees (Landkreis Vorpommern-Rügen), wo die Autos die Schnellstraße verlassen und eine Umleitung über die Dörfer nehmen müssen, mussten die Fahrer Geduld aufbringen. Die Fahrt verzögerte sich am Nachmittag an der Stelle um drei Stunden, wie es hieß.