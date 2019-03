Schulen : Schwerer Fall von Mobbing an Schule in Crivitz

von dpa

11. März 2019, 16:05 Uhr

Ein schwerer Fall von Mobbing hat sich an einer Regionalschule in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ereignet. Über einen Zeitraum von vier Jahren sollen rund 30 Schüler daran beteiligt gewesen sein. Das Bildungsministerium in Schwerin bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Ostsee-Zeitung» (Montag). Sechstklässler sollen danach Fünftklässler mit sogenanntem «Stängeln» gequält haben. Vier bis fünf Jungen der sechsten Klasse sollen einen Fünftklässler hochgehoben und den Schritt des Kindes an einem Baumstamm gerieben haben. Die Mehrzahl der Opfer sei im kommenden Schuljahr selbst Täter bei diesem «Ritual» geworden.