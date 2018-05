Unfälle : Schwerer Unfall mit historischer Schmalspurbahn Molli

von dpa

30. Mai 2018, 17:07 Uhr

Beim Zusammenprall eines Zuges der Mecklenburgischen Bäderbahn Molli mit einem Traktor in Kühlungsborn ist am Mittwoch der Traktorfahrer schwer verletzt worden. Die Zugbegleiterin an Bord des mit rund 150 Fahrgästen besetzten Zuges habe Prellungen erlitten, sagte ein Sprecher des Landkreises. Die Strecke der historischen Schmalspurbahn zwischen Heiligendamm und Kühlungsborn sei bis auf Weiteres gesperrt. Den Angaben zufolge stand der Traktor auf einem Bahnübergang. Zur genauen Unfallursache gab es zunächst keine Erkenntnisse.