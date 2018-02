Kriminalität : Schwerer Waffenschrank bei Hauseinbruch gestohlen

Bei einem Einbruch in ein Haus in Suckow (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) ist ein etwa 300 Kilo schwerer Waffenschrank gestohlen worden. Darin befanden sich acht Gewehre und fünf Pistolen, Munition und mehrere tausend Euro Bargeld, wie die Polizei am frühen Freitagmorgen mitteilte.

von dpa

09. Februar 2018, 09:27 Uhr

Der Hauseigentümer war einige Tage nicht zuhause gewesen und bemerkte den Einbruch am Donnerstagabend. Die Täter hätten sein ganzes Haus durchwühlt, hieß es von der Polizei.