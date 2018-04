Ausländer : Schwerin: Höchster Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern

Schwerin hat den höchsten Ausländeranteil in Mecklenburg-Vorpommern. Jeder zwölfte Einwohner (8,2 Prozent) der Landeshauptstadt hatte Ende 2016 keinen deutschen Pass, wie aus Daten des Statistischen Bundesamts hervorgeht, die am Donnerstag veröffentlicht wurden. Bei den unter Sechsjährigen betrug der Anteil sogar 12,6 Prozent - das heißt jedes, achte Kind im Baby- und Kita-Alter hatte ausländische Wurzeln. Mehr als jeder vierte Ausländer in Schwerin (28 Prozent) stammte aus Syrien. In Rostock lag der Ausländeranteil den Angaben zufolge nur bei 5,3 Prozent, in den Landkreisen war er noch geringer.

von dpa

12. April 2018, 15:51 Uhr

Ende 2017 lebten in Mecklenburg-Vorpommern nach Angaben eines Sprechers 73 950 Ausländer. Das seien 0,7 Prozent aller in Deutschland lebenden Ausländer, hieß es. An der Gesamtbevölkerung Deutschlands hat der Nordosten einen Anteil von rund zwei Prozent.