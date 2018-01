Volleyball : Schwerin mit erster Heimniederlage: 2:3 gegen Vilsbiburg

Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin hat zum Jahresauftakt die erste Heimniederlage der Saison kassiert. Die Mecklenburgerinnen unterlagen am Samstagabend zu Beginn der Bundesliga-Rückrunde den Roten Raben Vilsbiburg vor 1846 Zuschauern in der Palmberg Arena nach 114 Spielminuten 2:3 (25:14, 21:25, 25:23, 16:25, 14:16). «Wir haben im ersten Satz super gespielt, hatten einen guten Rhythmus. Danach wurden wir aber zu passiv und haben nur noch versucht, keine Fehler zu machen. So etwas spürt der Gegner, dann verliert man so ein Spiel», sagte Coach Felix Koslowski hinterher.