Krankheiten : Schwerin: Musiker der Staatskapelle spielen vor Seniorenheim

von dpa

09. April 2020, 16:28 Uhr

Mit einem Musikständchen hat die Mecklenburgische Staatskapelle Bewohner eines Schweriner Altenpflegeheimes auf die kommenden Feiertage eingestimmt. Die Musiker Karsten Lauke am Kontrabass und Andreas Winkler mit dem Marimbaphon begeisterten am Donnerstag rund 40 alte Menschen des AWO-Seniorenhauses Schelfwerder. Diese hielten sich aufgrund der Corona-Pandemie im gebührenden Abstand im Innenhof und auf den Balkonen der Einrichtung auf, die Musiker spielten hinter einer Absperrung. In den nächsten Tagen sollen weitere Mini-Konzerte vor Seniorenheimen folgen.