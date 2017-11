Denkmäler : Schwerin sieht sich in Welterbe-Bewerbung bestärkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Landeshauptstadt Schwerin sieht sich nach der Jahrestagung des Deutschen Nationalkomitees für Denkmalpflege (Icomos) in ihrer Unesco-Weltkulturerbe-Bewerbung bestärkt und will in drei Jahren einen erfolgsträchtigen Antrag vorlegen. «Es liegt noch ein weiter und schwieriger Weg vor uns. Wir sehen aber mehr Chancen als Risiken», sagte Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) am Dienstag zum Ende der dreitägigen Beratungen in Schwerin. Wichtig sei nun, den herausragenden universellen Wert des Schweriner Schlosses im Zentrum eines geschichtsträchtigen Residenzensembles deutlich zu machen. Die Schönheit des Baus reiche nicht aus, um auf die Welterbe-Liste zu kommen, betonte Icomos-Vizepräsident Christoph Machat. Das Besondere, das Einmalige müsse nachvollziehbar sein, für jeden, in jedem Land der Erde.

