Energie : Schweriner IHK lädt zum 7. Energieforum

Energiewende und Digitalisierung sind die Themen des 7. Energieforums, das die Industrie- und Handelskammer, die Stadtwerke und die Akademie Schwerin erneut zusammen mit dem Stromversorger WEMAG AG in der Landeshauptstadt veranstalten. Dazu werden am Dienstag als Gesprächspartner unter anderem Vertreter des Bundeswirtschaftsministeriums und des Bundesverbandes der Energiewirtschaft erwartet. Mit ihnen sollten energiepolitische Perspektiven diskutiert werden, hieß es. In Mecklenburg-Vorpommern war der Ausbau der Ökostrom-Produktion zuletzt ins Stocken geraten. Zum einen dauerte die Ausweisung neuer Flächen für Windparks länger als geplant. Außerdem wächst in einigen Regionen der Widerstand gegen zusätzliche Windräder.

von dpa

20. Februar 2018, 02:10 Uhr

Unmut gibt es vielerorts auch über den schleppenden Ausbau des schnellen Internet auf dem Lande. Vor allem die Wirtschaft drängt auf mehr Tempo, um nicht in Nachteil gegenüber Konkurrenten zu geraten. Obwohl Mecklenburg-Vorpommern für den Breitband-Ausbau viel Geld vom Bund bekommt und auch selbst Millionen bereitstellt, kommen die Arbeiten nur langsam in Schwung. Für das Energieforum hat auch Energieminister Christian Pegel (SPD) seine Teilnahme zugesagt.