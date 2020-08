Bundesregierung : Schweriner Landesregierung für Kurzarbeitergeld-Verlängerung

Die von der großen Koalition in Berlin geplante Verlängerung des Kurzarbeitergeldes wird von der Schweriner SPD/CDU-Landesregierung begrüßt. «Das ist eine Brücke. Die von Kurzarbeit betroffenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer brauchen eine Perspektive», erklärte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) am Mittwoch dazu in Schwerin. Sie hoffe, dass mit der Verlängerung viele Arbeitsplätze im Nordosten erhalten werden könnten.

von dpa

26. August 2020, 12:53 Uhr