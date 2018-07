Ausstellungen : Schweriner Museum zeigt DDR-Kunst aus eigenen Beständen

von dpa

04. Juli 2018, 13:19 Uhr

Unter dem Titel «Hinter dem Horizont» zeigt das Staatliche Museum Schwerin in diesem Sommer Kunst aus der DDR. Bis zum 7. Oktober seien rund 120 Gemälde, Zeichnungen, Grafiken und Plastiken aus eigenen Beständen zu sehen, teilte das Museum am Mittwoch mit. «Unser Anliegen war, ein Profil der Schweriner Sammlung zu zeigen», sagte Kuratorin Kornelia Röder. Diese umfasse 613 Bilder, 158 Skulpturen und mehr als 1000 Grafiken und Zeichnungen von DDR-Künstlern. In der ständigen Ausstellung hängen davon nur 13 Bilder. «Die künstlerische Qualität ist hervorragend», sagte Röder. Die Ausstellung ist in sieben Kapitel unterteilt - von der Auftragskunst über Einflüsse der Klassischen Moderne, Skulpturen, Realismus und Abstraktion bis zu Fotografie und Performance.