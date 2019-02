Kommunen : Schweriner Nahverkehr bringt WLAN in Busse und Bahnen

von dpa

Der Nahverkehr in Schwerin will seinen Fahrgästen in Bussen und Straßenbahnen künftig Zugang zum Internet bieten. Die Landeshauptstadt nimmt damit nach Angaben einer Sprecherin eine Vorreiterrolle in Mecklenburg-Vorpommern ein. Heute wollen Nahverkehrs-Geschäftsführer Wilfried Eisenberg, Stadtwerke-Chef Josef Wolf und Oberbürgermeister Rico Badenschier (SPD) in Schwerin über das Projekt informieren. Bis zum Sommer sollen alle 40 Busse und 30 Straßenbahnen, die im Stadtverkehr unterwegs sind, mit der notwendigen Technik ausgestattet werden. Die Deutsche Bahn bietet nach eigenen Angaben seit dem Vorjahr in ihren ICE-Zügen WLAN an. Doch hatte es auch Beschwerden über fehlende oder mehrfach unterbrochene Datenverbindungen während der Fahrt gegeben.