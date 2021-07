Volleyball : Schweriner Volleyballerinnen: Finals sind das Saisonziel

Das neuformierte Frauen-Team vom SSC Palmberg Schwerin geht zuversichtlich in die neue Volleyball-Saison.

Schwerin | Obwohl der Kader aktuell nur zwölf Spielerinnen umfasst und es auf sechs Positionen Veränderungen zum Vorjahr gibt, sind die Ziele klar. „Wir wollen die Finals erreichen - sowohl in der Meisterschaft wie auch im Pokal“, sagte Geschäftsführer Christian Hüneburg am Dienstag. Der Start in der Bundesliga erfolgt am 6. Oktober mit der Partie gegen den S...

