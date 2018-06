Volleyball : Schwerins Hartmann wird Juniorinnen-Bundestrainer

Trainer Manuel Hartmann verlässt den deutschen Volleyball-Meister SSC Palmberg Schwerin. Der 31-Jährige, der seit 2016 Assistent von Chefcoach Felix Koslowski war, wird neuer Bundestrainer der deutschen Juniorinnen-Nationalmannschaft. «Ich hatte eigentlich noch ein Jahr Vertrag in Schwerin, aber als die Chance jetzt kam, hatte man beim SSC dafür Verständnis. Ich freue mich darauf, den jungen Talenten bei ihrer Entwicklung zu helfen», sagte Hartmann in einer Pressemitteilung des Vereins vom Dienstag.

von dpa

12. Juni 2018, 13:50 Uhr

Hartmann tauscht das Amt mit Martin Frydnes, der die Auswahl und den Bundesligisten VC Olympia Berlin seit 2016 betreute. «Schwerin ist eine super Stadt, in der ich mich wohlfühle. Hier wird toller Volleyball gespielt», sagte der 30 Jahre alte Norweger. Frydnes wird ab August in Abwesenheit von Koslowski, der in Personalunion auch Nationaltrainer ist, in Teilen die Saisonvorbereitung des deutschen Frauen-Meisters leiten.