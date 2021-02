Wetter : Schwerpunkt des Schnees über Niedersachsen erwartet

Der erwartete Schneesturm am Wochenende wird nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) voraussichtlich Niedersachsen und Bremen am stärksten treffen.

Hamburg | Zwischen Bremen und der Lüneburger Heide sowie südlich von Bremen könnten am Sonntag 20 bis 30 Zentimeter Schnee fallen, sagte Meteorologin Franka Nawrath am Donnerstag in Hamburg. Bei stürmischem Wind seien Schneeverwehungen möglich. Auch in Hamburg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.