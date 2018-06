von dpa

05. Juni 2018, 12:21 Uhr

Ein 31-jähriger Rollerfahrer ist in Crivitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) mit einem Auto zusammengestoßen und hat sich dabei schwer verletzt. Er hatte das andere Fahrzeug am Montag vermutlich übersehen, als er nach links abbiegen wollte, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Der Sachschaden betrage rund 3500 Euro.