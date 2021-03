Gesundheit : Schwesig äußert sich zu Bund-Länder-Beratungen

Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will erst am Dienstagvormittag ein Pressestatement zu den Bund-Länder-Beratungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie geben.

Schwerin | Die Beratungen dauerten am späten Montagabend noch an, wie die Staatskanzlei in Schwerin in der Nacht zum Dienstag mitteilte. Wegen massiver Differenzen bei den Beschränkungen für den Osterurlaub wurden die Beratungen am Abend für mehrere Stunden unterbrochen. In Länderkreisen war von einem offenen Konflikt zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU)...

